Пекин возмутился названием «китайский вирус» для COVID-19

Власти Китая осуждают политику некоторых мировых СМИ называть новый вирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, «китайским вирусом». Позицию Пекина озвучил официальный представитель МИДа Чжао Лицзянь 4 марта.

«Некоторые СМИ называют коронавирус «китайским вирусом», и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Он отметил, что источник инфекции всё еще не найден, а официальное название новой пневмонии, определенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как COVID-19, не связано с какой-либо страной.

Кроме того, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань подчеркивал, что обнаружение заболевания в Китае не говорит о том, что коронавирус зародился именно здесь, отметил Лицзянь.

Также представитель МИДа призвал бороться с дезинформацией вокруг COVID-19.

«Новая эпидемия пневмонии является общей проблемой, с которой сталкиваются все страны мира, и мировое сообщество должно работать сообща, чтобы справиться с ней. Перед лицом эпидемии нам необходимы научные знания, рациональность, мудрость для преодоления невежества и сотрудничество в противодействии предрассудкам», — заключил он.

Фейки о коронавирусе начали распространяться и в России. Так, ранее в марте появилась аудиозапись, на которой некая девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших пневмонией COVID-19 в Москве и просит разослать эту информацию знакомым.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.