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Путин усомнился в необходимости вывоза медицинских масок из РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин выразил сомнение в необходимости вывоза из РФ ряда медицинских изделий в гуманитарных целях. Об этом глава государства заявил в среду, 4 марта, в ходе совещания с членами правительства после доклада вице-премьера, главы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России Татьяны Голиковой.

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Голикова ответила, что поставки за границу будут производиться «исключительно по решению высшего политического руководства страны», на что президент дал согласие.

Ранее 4 марта правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-19. Еще одной целью запрета является борьба с возникновением «искусственного дефицита» отдельных видов средств индивидуальной защиты, которые спекулянты могут отправлять за границу. Запрет будет действовать до 1 июня.

О вспышке нового коронавируса в китайском Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за границы Китая. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На сегодняшний день в КНР от заболевания скончался 2981 человек, инфицированы более 80 тыс.

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