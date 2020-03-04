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Голикова назвала сообщения о массовых заболеваниях коронавирусом в России фейками

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Информация о большом числе заболевших коронавирусом в России, которую распространяют в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в среду, 4 марта, на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности», — цитирует вице-премьера телеканал «Звезда».

Также Голикова заявила, что Россия разрабатывает вакцину от коронавируса. По ее словам, в настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и в 13 вариантах.

О вспышке нового коронавируса в китайском Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за границы Китая. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На сегодняшний день в КНР от заболевания скончался 2981 человек, инфицированы более 80 тыс.

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