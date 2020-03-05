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Режим ЧС введен в Калифорнии из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает в четверг, 5 марта «РИА Новости».

По словам Ньюсома, сложившиеся обстоятельства обязывают его ввести режим чрезвычайной ситуации для получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания.

В штате 53 пациента с вирусом, один человек скончался.

Остальные 10 жертв вируса в США умерли в штате Вашингтон.

Всего в мире на данный момент инфицирование подтверждено у 93 090 человек, из которых 80 422 — в Китае и 12 668 — за его пределами. В общей сложности от коронавируса погибли 2984 человека в Китае и 214 — по всему миру.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

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