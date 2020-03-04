В США пообещали оплатить лечение от коронавируса лицам без страховки

Власти США рассказали журналистам о своем желании рассмотреть возможность оплаты лечения от коронавирусной инфекции для незастрахованных американских граждан. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила газете The Wall Street Journal.

Представители администрации президента США планируют возместить расходы для граждан, пострадавших от COVID-19, за счет национальной программы по борьбе со стихийными бедствиями. На данный момент центры медицинского страхования находятся в процессе переговоров со службами по оказанию медицинской помощи для населения. Согласно данным статистики, около 27 млн американских граждан не имеют медстраховки.

При этом в октябре прошлого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп ограничил въезд для иностранных граждан, у которых нет средств на медицинскую страховку.

По данным СМИ, 10 февраля 2020 года американский лидер в Манчестере (штат Нью-Гемпшир) высказал предположение о том, что новый коронавирус, вызывающий пневмонию COVID-19, теоретически может исчезнуть в апреле из-за теплой погоды.

По данным CNBC, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в США составило более 90 человек, а под наблюдение с симптомами новой инфекции помещены порядка 230 человек, из которых ее наличие было подтверждено у 27. От заболевания в США скончались девять пациентов.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайской провинции Хубэй (город Ухань) 31 декабря 2019 года. Заболевание получило официальное название COVID-19. К настоящему моменту вирус распространился еще в 65 странах, заболели более 92 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.