Коронавирус напугал избирателей на американских праймериз

По данным опросов, проведенных исследовательской компанией Edison Research, около 75% американских избирателей-демократов в Северной Каролине, Техасе, Калифорнии и Вирджинии высказали обеспокоенность в связи с распространением коронавирусной инфекции накануне голосования на праймериз в «супервторник» 3 марта на президентских выборах в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Граждане США назвали коронавирус одним из факторов, влияющих на их окончательное решение в голосовании на предварительных выборах, которые представляют наибольший интерес для кандидатов-демократов в президентской гонке. Однако агентство не уточняет, каким образом данная ситуация может отразиться на реальных результатах праймериз.

Экзитполы среди избирателей в штатах Мэн и Массачусетс показали, что граждане считают вопросы здравоохранения первичными при распределении голосов на выборах, подчеркивает CNN.

Праймериз в 14 штатах и на территории Американского Самоа в «супервторник» определят число делегатов, которые поедут на летние национальные съезды Демократической и Республиканской партий, где будут названы окончательные кандидаты на выдвижение в президенты США.

Демократы отправят на предстоящий съезд партии в Милуоки (13–16 июля) около 416 делегатов от Калифорнии, 228 участников от Техаса, 110 представителей от Северной Каролины и 99 — от Вирджинии. В общей сумме будет распределено порядка 1345 голосов представителей от демократических сил.

В первом туре голосования для выдвижения кандидатов потребуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте журнала Newsweek, многие сотрудники избирательных участков не явились на места проведения выборов в Калифорнии и Техасе из-за опасений заражения новой вирусной инфекцией.

3 марта число жертв коронавируса в США возросло до девяти. По данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения режима ЧП в стране и ограничения на въезд иностранцев из-за распространения вируса.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. К настоящему моменту вирус распространился еще в 65 странах, заболели более 92 тыс. человек.