Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за обвинения в сговоре с РФ

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических» статей о якобы сговоре американского лидера с Россией. Об этом 3 марта сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что «многомиллионный» иск был подан юристами Трампа в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия. В нем идет указание на несколько статей газеты, опубликованных в июне 2019 года, которые включали в себя заявления о некой иностранной помощи предвыборной кампании Трампа. Например, в публикации Пола Уолдмана от 20 июня говорится, что Трамп ожидает от России и КНДР предложений с помощью в предвыборной гонке 2020 года.

«Заявления были и остаются на 100% ложными и клеветническими. В иске утверждается, что [газета The Washington] Post знала о ложности публикации, но сделала это с намерением нанести ущерб кампании [Трампа], вводя в заблуждение собственных читателей», — рассказала журналистам старший юрисконсульт президента США Дженна Эллис.

По ее словам, газета сообщила о «сговоре» как о факте.

27 февраля похожий иск о клевете выдвинул штаб Трампа против газеты The New York Times. Представители действующего президента обвинили газету в намеренной публикации ложных сведений о вмешательстве России во время президентских выборов 2016 года.

Ранее американский лидер заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.