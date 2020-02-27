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Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией

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Фото: Depositphotos
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Предвыборный штаб президента Трампа подал иск о клевете против газеты The New York Times.

Представители действующего президента считают, что газета намеренно опубликовала ложные сведения о вмешательстве России во время президентских выборов 2016 года.

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.

После публикации материалов о российском вмешательстве в США начали расследование.

24 марта 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.

Вместе с тем NYT со ссылкой на источники сообщила о позиции разведки по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы США 2020 года. По данным издания, российская сторона якобы хочет вмешаться в кампанию, чтобы попытаться переизбрать Дональда Трампа.

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