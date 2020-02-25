Американская разведка не сообщала Трампу о вмешательстве РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские разведывательные службы не сообщали ему никаких сведений о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2020 года и о содействии его сопернику Берни Сандерсу, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщает Fox News во вторник, 25 февраля.

Он также раскритиковал комитет по разведке палаты представителей за возможную утечку информации, а также обвинил в этом председателя комитета Адама Шиффа.

22 февраля американский лидер иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает демократу Берни Сандерсу стать кандидатом на президентских выборах в США. Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о его конкуренте.

21 февраля президент США заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Накануне газета The New York Times сообщила, что 13 февраля состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США, на котором обсуждались якобы новые попытки вмешательства России в президентские выборы США.

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.