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Байден пожаловался на российских ботов в Facebook

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Кандидат Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что был атакован в Facebook российскими ботами. Об этом он рассказал в интервью, показанном телеканалом CBS News 23 февраля.

Политик сообщил, что россияне потратили «много денег» на ботов, которые пишут в Facebook о том, что «Байден — плохой парень».

«Я человек, который, скорее всего, победит [на выборах действующего президента США республиканца Дональда] Трампа. Русские не хотят, чтобы я был кандидатом <...> Они не хотят, чтобы Байден баллотировался <...> У них есть на то веская причина», — отметил он.

Джо Байден пояснил, что об информационной атаке на себя с фальшивых аккаунтов в соцсети он узнал от своих сотрудников, подчеркнув, что ни американская разведка, ни администрация Facebook не уведомили его об этом.

23 февраля сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

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