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Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

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Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Об этом сообщают 23 февраля американские издания ABC News, CNN, Fox News и MSNBS.

По данным CNN, Сандерс получил в Неваде 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов. На третьем месте Буттиджич с 15,4%, далее Элизабет Уорен с 10,3%, Эми Клобушар с 4,5% и миллиардер Том Стайер с 3,8%. Члену палаты представителей США Тулси Габбард отдали предпочтение всего 0,1% партийных активистов.

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Во время митинга в Техасе Сандерс объявил, что его команда «только что собрала разновозрастную мультирасовую коалицию, которая победит не только в штате, но и по всей стране».

Его конкурент Байден выразил удовлетворение результатами в Неваде, однако рассчитывает на победу в следующих праймериз в Южной Каролине.

Так называемые кокусы — встречи активистов партии — предназначены для отбора делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Кокус партии демократов начался в 23:00 субботы и окончился в 06:00 воскресенья по московскому времени.

Правом голоса на демократических праймериз в Неваде обладали только зарегистрированные члены Демократической партии. Итоги кокуса показали, что в июле на съезд партии отправятся 48 делегатов, 36 из которых будут обязаны отдать голос в соответствии с предпочтениями избирателей, а остальные смогут сделать собственный выбор.

Сандерс лидировал на прошедших 11 февраля праймериз демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир по результатам с 90% участков для голосования. За него проголосовали около 26% избирателей, или более 70 тыс. человек.

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