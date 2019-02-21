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Кандидат в президенты США Берни Сандерс за сутки собрал около $6 млн

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Сенатор-демократ Берни Сандерс за сутки после объявления о своем решении участвовать в президентских выборах в США собрал $5,9 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 20 февраля.

Отмечается, что на президентскую кампанию Сандерса пожертвовали деньги 223 тыс. человек, что стало рекордом. Для сравнения, демократу Камале Харрис пожертвовали $1,5 млн 38 тыс. человек. 

О своем желании Сандерс объявил 19 февраля. Сейчас сенатор проводит отбор кандидатов, которые займут места в правительстве в случае его победы.

Сандерс соперничал с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон за право выдвинуться кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2016 году. Во время праймериз демократы выбрали своим кандидатом Клинтон.

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