Трамп пожелал «сумасшедшему Берни» всего хорошего в президентской гонке

Американский лидер Дональд Трамп пожелал всего хорошего сенатору от Демократической партии Берни Сандерсу, который объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter в среду, 20 февраля.

«Сумасшедший Берни включился в (президентскую — ред.) гонку. Желаю ему всего хорошего!», — написал глава государства.

О своем решении баллотироваться в президенты 77-летний Берни Сандерс заявил 19 февраля. Политик пообещал жестко оппонировать действующему главе государства и вернуть американцам веру в справедливость. По его словам, Трамп — патологический лжец, расист, сексист, гомофоб, ксенофоб и тот, кто стремится набрать дешевые политические очки.

Сандерс пытался выдвинуться кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в 2016 году. Однако во время праймериз демократы отдали свое предпочтение бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Позднее выяснилось, что Сандерс, согласно соцопросам, был более популярен, чем победивший в итоге на выборах представитель Республиканской партии Дональд Трамп.