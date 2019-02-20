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Трамп пожелал «сумасшедшему Берни» всего хорошего в президентской гонке

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский лидер Дональд Трамп пожелал всего хорошего сенатору от Демократической партии Берни Сандерсу, который объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter в среду, 20 февраля.

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«Сумасшедший Берни включился в (президентскую — ред.) гонку. Желаю ему всего хорошего!», — написал глава государства.

О своем решении баллотироваться в президенты 77-летний Берни Сандерс заявил 19 февраля. Политик пообещал жестко оппонировать действующему главе государства и вернуть американцам веру в справедливость. По его словам, Трамп — патологический лжец, расист, сексист, гомофоб, ксенофоб и тот, кто стремится набрать дешевые политические очки.

Сандерс пытался выдвинуться кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах в 2016 году. Однако во время праймериз демократы отдали свое предпочтение бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Позднее выяснилось, что Сандерс, согласно соцопросам, был более популярен, чем победивший в итоге на выборах представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

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