Берни Сандерс объявил о своем участии в будущих выборах президента США

Сенатор от Демократической партии Берни Сандерс решил баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. О своем решении 77-летний политик заявил 19 февраля в интервью радиостанции VPR.

«Нынешний обитатель Белого дома — это недоразумение… Это патологический лжец, расист, сексист, гомофоб, ксенофоб и тот, кто стремится набрать дешевые политические очки», — сказал демократ.

Сандерс пообещал жестко оппонировать действующему главе государства Дональду Трампу и вернуть американцам веру в справедливость.

Ранее издание Politico сообщило, что Сандерс записал обращение о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2020 году.

Сандерс соперничал с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон за право выдвинуться кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2016 году. Во время праймериз демократы выбрали своим кандидатом Клинтон. Позднее выяснилось, что, согласно соцопросам, Сандерс был более популярен, чем победивший в итоге на выборах представитель Республиканской партии Дональд Трамп.