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Обама тайно готовит демократов к победе над Трампом

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Фото: Global Look Press/SMG
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Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама в ходе неформальных встреч рассказал кандидатам в президенты США от Демократической партии, как обойти на выборах действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает The New York Times.

Отмечается, что он уже проконсультировал более десятка заявленных или вероятных кандидатов в президенты на выборах 2020 года. Бывший глава государства давал демократам советы и «трезвые предупреждения».

В феврале в Вашингтоне прошла закрытая встреча финансовых спонсоров Обамы, которые поговорили с претендентами на должность главы, а также рассмотрели вопрос о том, чтобы вложить финансовые средства в одного или двух из них.

По данным издания, Обама отказался открыто поддерживать кого-то из кандидатов, сохраняя нейтралитет. Такую же позицию приняла бывшая первая леди Мишель Обама, которая не будет объявлять о своих предпочтениях в ходе предвыборной гонки. При этом Барак Обама продолжает выражать разочарование победой Трампа на выборах.

Действующий американский президент также часто осуждает своего предшественника Обаму за его действия на посту главы государства. В ноябре прошлого года Трамп заявил, что никогда не простит Обаме истощение американской армии. Так он ответил на критику со стороны супруги экс-президента Мишель Обамы. 

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