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Politico узнало о планах Сандерса снова выдвинуться в президенты США

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский сенатор и экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс решил снова участвовать в выборах в 2020 году.

Как пишет издание Politico, сенатор записал обращение, в котором объявляет о своем намерении баллотироваться в президенты. По данным журналистов, Сандерс также проводит отбор кандидатов, которые займут места в правительстве в случае его победы. При этом издание не уточняет, когда именно политик объявит о своем решении.

Сандерс соперничал с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон за право выдвинуться кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2016 году. Во время праймериз демократы выбрали своим кандидатом Клинтон. Позднее выяснилось, что, согласно соцопросам, Сандерс был более популярен, чем победивший в итоге на выборах представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

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