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Многолетний кандидат в президенты США скончался в возрасте 96 лет

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Фото: youtube.com
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Американский политик Линдон Ларуш-младший, который на протяжении 28 лет баллотировался на пост президента США, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Он участвовал на выборах с 1976 по 2004 год. В 1992 году он даже баллотировался из камеры, отбывая тюремное заключение за мошенничество. Кроме того, он выдвигался от различных политических сил, в том числе от Лейбористкой партии, Демократической партии и как независимый кандидат.

Ларуш был сторонником различных теорий заговора: обвинял королеву Великобритании в наркоторговле, а Международный валютный фонд (МВФ) в массовых убийствах и распространении СПИДа. Ларуш вырос в Линне, штат Массачусетс, а в конце 1940-х и начале 1950-х годов был членом Социалистической рабочей партии, получившей название «Лин Маркус».

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