Умер бывший футболист сборной СССР Виталий Хмельницкий

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Виталий Хмельницкий скончался на 76-м году жизни, сообщает сайт украинского клуба.

Хмельницкий выступал в составе «Динамо» с 1965 по 1972 годы. Он провел за клуб 217 матчей и забил 54 мяча. На его счету четыре победы в чемпионатах и две — в Кубке СССР.

В составе сборной СССР Хмельницкий сыграл 20 матчей и забил семь мячей. По окончании карьеры работал тренером. Среди его воспитанников — Илья Цымбаларь, Юрий Дмитрулин и Сергей Заец.

6 декабря на 65-м году жизни умер другой советский футболист Александр Минаев, игравший в московских командах «Спартак» и «Динамо».