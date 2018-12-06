Советский футболист Минаев умер на 65-м году жизни

Советский футболист, игравший на позиции полузащитника в московских командах «Спартак» и «Динамо», Александр Минаев скончался на 65-м году жизни 6 декабря, сообщает сайт футбольного клуба «Динамо». Дата и время церемонии прощания со спортсменом пока неизвестны.

Свою клубную карьеру Минаев начал в 1972 году в столичном «Спартаке». В составе «красно-белых» он провел 92 мачта, в которых забил 10 голов. В 1976 году он перешел в «Динамо» за который играл до 1984 года. За эти годы он провел за клуб 212 матчей и отметился 21 взятием ворот.

Футболист выступал за сборную СССР, в составе команды он провел 22 игры, в которых забил четыре гола. В 1976 году в составе советской сборной стал бронзовым призером Олимпийских игр в канадском Монреале.

После завершения карьеры игрока, с 1985 по 1995 год тренировал детские и юношеские команды московского «Динамо», а затем взрослые команды низших лиг («Серпухов», «Мострансгаз», «Столица»). В 2010 году был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта России».