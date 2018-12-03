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Умер писатель Андрей Битов

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В Москве на 82-м году жизни скончался российский писатель Андрей Битов. Об этом литературный критик Галина Юзефович сообщила в Facebook 3 декабря.

«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала Юзефович.

Один из основателей постмодернизма в русской литературе Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Литературой он стал заниматься в 1956 году. Среди первых его рассказов — «Бабушкина пиала», «Фиг» и «Иностранный язык». Роман «Пушкинский дом» был в числе знаменитых работ автора. Написанный в 1964 году, он был напечатан лишь в 1978-м в США. Именно после этого произведения писателя стали называть «русским Джойсом».

Битов был почетным членом Российской академии художеств, а также членом Союза писателей СССР.

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