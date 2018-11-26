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Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи

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Фото: REUTERS/Fred Prouser
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Итальянский оскароносный кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил его представитель в понедельник, 26 ноября. 

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Кроме того, режиссер более 10 лет был прикован к инвалидному креслу из-за неудачной операции на межпозвоночной грыже, пишет The Guardian.

О смерти Бертолуччи стало известно 26 ноября. Он ушел из жизни в Риме в возрасте 77 лет. 

Режиссер получил всемирную известность после фильма «Конформист», который вышел в 1970 году. Картина была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотой медведь» Берлинского фестиваля.

Также среди наиболее известных работ режиссера фильмы «Последнее танго в Париже», «Последний император», «Двадцатый век», «Ускользающая красота», «Маленький Будда» и «Мечтатели».

Последняя его работа — драма «Ты и я» — вышла в 2012 года. Годом позже появилась картина «Венеция 70: Перезагрузка будущего», в которой Бертолуччи исполнил главную роль.

Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Также в 2011 году он был удостоен почетного приза Каннского кинофестиваля, а в 2013 году получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

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