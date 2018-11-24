Умер британский режиссер Николас Роуг

Британский режиссер и оператор Николас Роуг умер в возрасте 90 лет, сообщил его сын Роуг, пишет Irish Independent 24 ноября. Собеседник издания уточнил, что режиссер скончался вечером 23 ноября. Причина смерти не сообщается.

Роуг родился в Лондоне 15 августа 1928 года. Он известен как один из самых фанатичных исследователей темных сторон человеческой души, одержимости, неконтролируемых влечений и инстинктивных страхов.

Сперва Роуг достиг успеха в качестве оператора. В начале 1960-х он снял ряд заметных картин: «Смотритель», «На закате дня», «Судебные процессы Оскара Уайльда» и «Только лучшее».

Тогда же Роуг начал активно общаться с группами Beatles и Rolling Stones. Позже, в 1968 году, он познакомился с художником Доналдом Кэммеллем и снял экстравагантную ленту «Представление» с участием Мика Джаггера. Выпуск фильма задержали на два года из-за обилия постельных сцен.

Потом он уехал в Австралию, где были сняты загадочная притча «Обход», мистический триллер «А теперь не смотри», криминальная мелодрама «Нетерпение чувств», мистическая сказка «Ведьмы», телесериал «Хроники молодого Индианы Джонса» и другие.

Отличительная черта большинства его фильмов — причудливое видение мира сквозь призму беспорядочных, фрагментарных образов, доминирование изобразительного ряда над повествованием.