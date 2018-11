Михалков назвал Бертолуччи культовой фигурой в кинематографе

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков оценил в беседе с «Известиями» масштаб скончавшегося итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи.

Итальянский оскароносный кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни, о чем сообщили итальянские СМИ 26 ноября.

«Ушел великий режиссер. Реально великий режиссер. Думаю, что он стоит в ряду Феллини, Антониони, Бергмана, хотя все они — разные. Каждая картина Бернардо Бертолуччи — это было невероятное высказывание не только по содержанию, но и по удивительной форме, уникальному киноязыку», — сказал Михалков.

Режиссер признался, что с невероятным интересом ожидал выхода каждой новой картины итальянского мастера, который каждый раз оправдывал этот интерес.

«Для него чувство кино было также естественно, как для нас с вами дышать. Поэтому с сожалением констатирую, что мир потерял действительно культовую фигуру в кинематографе, режиссера, не снявшего ни одной проходной, просто коммерческой или бессмысленной картины», — заключил Михалков.

Бертолуччи снял свой первый фильм «Костлявая кума» в 1962 году, но всемирную славу ему принесла картина «Конформист», появившаяся на несколько лет позже, в 1970. Она была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотой медведь» Берлинского фестиваля.

Также среди наиболее известных работ режиссера фильмы «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi), «Последний император» (The Last Emperor), «Двадцатый век» (Il Novecento), «Ускользающая красота» (Stealing Beauty), «Маленький Будда» (Little Buddha) и «Мечтатели» (The Dreamers).

Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Также в 2011 году он был удостоен почетного приза Каннского кинофестиваля, а в 2013 году получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.