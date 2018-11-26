Прямой эфир

Михалков назвал Бертолуччи культовой фигурой в кинематографе

0
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков оценил в беседе с «Известиями» масштаб скончавшегося итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи.

Итальянский оскароносный кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни, о чем сообщили итальянские СМИ 26 ноября.

Поэт и революционер: как Бертолуччи изменил кино
Режиссер «Последнего танго в Париже» скончался в Италии на 78-м году жизни

«Ушел великий режиссер. Реально великий режиссер. Думаю, что он стоит в ряду Феллини, Антониони, Бергмана, хотя все они — разные. Каждая картина Бернардо Бертолуччи — это было невероятное высказывание не только по содержанию, но и по удивительной форме, уникальному киноязыку», — сказал Михалков.

Режиссер признался, что с невероятным интересом ожидал выхода каждой новой картины итальянского мастера, который каждый раз оправдывал этот интерес.

«Для него чувство кино было также естественно, как для нас с вами дышать. Поэтому с сожалением констатирую, что мир потерял действительно культовую фигуру в кинематографе, режиссера, не снявшего ни одной проходной, просто коммерческой или бессмысленной картины», — заключил Михалков.

Бертолуччи снял свой первый фильм «Костлявая кума» в 1962 году, но всемирную славу ему принесла картина «Конформист», появившаяся на несколько лет позже, в 1970. Она была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотой медведь» Берлинского фестиваля.

Также среди наиболее известных работ режиссера фильмы «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi), «Последний император» (The Last Emperor), «Двадцатый век» (Il Novecento), «Ускользающая красота» (Stealing Beauty), «Маленький Будда» (Little Buddha) и «Мечтатели» (The Dreamers).

Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Также в 2011 году он был удостоен почетного приза Каннского кинофестиваля, а в 2013 году получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи
Умер британский режиссер Николас Роуг

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017