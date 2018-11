Скончался оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи

Итальянский оскароносный кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни. Об этом 26 ноября сообщает газета Repubblica.

Бертолуччи снял свой первый фильм «Костлявая кума» в 1962 году, но всемирную славу ему принесла картина «Конформист», появившаяся на несколько лет позже, в 1970. Она была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотой медведь» Берлинского фестиваля.

Также среди наиболее известных работ режиссера фильмы «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi), «Последний император» (The Last Emperor), «Двадцатый век» (Il Novecento), «Ускользающая красота» (Stealing Beauty), «Маленький Будда» (Little Buddha) и «Мечтатели» (The Dreamers).

Драма «Ты и я», ставшая его последней работой, вышла в 2012 году. Годом позже появилась картина «Венеция 70: Перезагрузка будущего», в которой Бертолуччи исполнил главную роль.

Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Также в 2011 году он был удостоен почетного приза Каннского кинофестиваля, а в 2013 году получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.