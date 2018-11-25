Известный иллюзионист и актер Рики Джей умер в США

Известный иллюзионист и актер Рики Джей умер в возрасте 72 лет в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

На данный момент причины смерти артиста неизвестны. Свое почтение в связи с трагической новостью уже выразили его менеджер Уинстон Симон, а также продюсеры Фрэнк Маршалл и Брайан Коппельман.

Ricky Jay, magician and 'Boogie Nights' actor, dies at 72 https://t.co/0sHVyod5cN pic.twitter.com/c1T3AsI2ME — Hollywood Reporter (@THR) November 25, 2018

Рики Джей был наиболее известен своими карточными фокусами и экспериментами с памятью. Он являлся консультантом в фильмах «Престиж», «13 друзей Оушена» и «Иллюзионист».

Кроме того, он принял участие как актер в картинах «Завтра не умрет никогда», «Обмани меня», «Дедвуд» и «Ночи в стиле буги».