Известный иллюзионист и актер Рики Джей умер в США
Известный иллюзионист и актер Рики Джей умер в возрасте 72 лет в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
На данный момент причины смерти артиста неизвестны. Свое почтение в связи с трагической новостью уже выразили его менеджер Уинстон Симон, а также продюсеры Фрэнк Маршалл и Брайан Коппельман.
Рики Джей был наиболее известен своими карточными фокусами и экспериментами с памятью. Он являлся консультантом в фильмах «Престиж», «13 друзей Оушена» и «Иллюзионист».
Кроме того, он принял участие как актер в картинах «Завтра не умрет никогда», «Обмани меня», «Дедвуд» и «Ночи в стиле буги».