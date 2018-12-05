Умер один из создателей «Джентльмен-шоу» и «Каламбура»

Директор Одесской студии мультипликации Юрий Гриневич скончался на 48-м году жизни. Об этом в среду, 5 декабря, в Facebook сообщила Украинская студия анимационных фильмов.

О причинах гибели Гриневича не сообщается. По словам коллег, его смерть была неожиданностью и наступила буквально «за несколько дней». Церемония прощания состоится утром 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.

Среди наиболее заметных работ Гриневича — комедийные передачи «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу» и «Каламбур». Кроме того, он снимал анимационные клипы для кабаре-дуэта «Академия», состоявшего из Александра Цекало и Лолиты Милявской.