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Умер один из создателей «Джентльмен-шоу» и «Каламбура»

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Фото: youtube.com/Odessa Film Studio
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Директор Одесской студии мультипликации Юрий Гриневич скончался на 48-м году жизни.  Об этом в среду, 5 декабря, в Facebook сообщила Украинская студия анимационных фильмов.

О причинах гибели Гриневича не сообщается. По словам коллег, его смерть была неожиданностью и наступила буквально «за несколько дней». Церемония прощания состоится утром 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.

Среди наиболее заметных работ Гриневича — комедийные передачи «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу» и «Каламбур». Кроме того, он снимал анимационные клипы для кабаре-дуэта «Академия», состоявшего из Александра Цекало и Лолиты Милявской.

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