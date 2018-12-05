Умер американский актер Филип Боско

Американский актер Филип Боско ушел из жизни 3 декабря в возрасте 88 лет.

Как сообщает «Газета.ру», шестикратный обладатель театральной премии «Тони» скончался в своем доме в штате Нью-Джерси. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные слабоумием.

С 1960 по 2006 год Боско появился в около 50 постановках на Бродвее. Также он снялся в таких кинолентах, как «Двое: Я и моя тень», «Свадьба моего лучшего друга», «Клуб первых жен».

Неоднократный обладатель «Тони», американский драматург Нил Саймон ранее скончался на 92-м году жизни в больнице Нью-Йорка после продолжительной болезни.