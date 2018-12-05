Прямой эфир

Умер американский актер Филип Боско

0
Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Филип Боско ушел из жизни 3 декабря в возрасте 88 лет.

Как сообщает «Газета.ру», шестикратный обладатель театральной премии «Тони» скончался в своем доме в штате Нью-Джерси. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные слабоумием.

С 1960 по 2006 год Боско появился в около 50 постановках на Бродвее. Также он снялся в таких кинолентах, как «Двое: Я и моя тень», «Свадьба моего лучшего друга», «Клуб первых жен».

Неоднократный обладатель «Тони», американский драматург Нил Саймон ранее скончался на 92-м году жизни в больнице Нью-Йорка после продолжительной болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ушел из жизни продюсер рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»
Звезда Бродвея скончалась от рака в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017