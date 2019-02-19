Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.

«Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник бросила вызов президенту Трампу в суде из-за его планов использовать полномочия введения режима ЧП», — сообщает издание.

Таким образом Трамп планирует получить около $8 млрд для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения конгресса.

Иск был подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско.

15 февраля Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены. В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел.