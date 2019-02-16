Землевладельцы Техаса подали в суд на Трампа после объявления режима ЧП

Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на президента страны Дональда Трампа от имени землевладельцев штата Техас, на территории которых может быть построена приграничная стена.

Организация подала иск после того, как глава Белого дома подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой, что должно ускорить строительство, пишет Reuters.

В заявлении говорится, что приграничная стена может быть построена на земле организации Frontera Audubon и трех землевладельцев в южном Техасе. Заявители иска требуют, чтобы Трамп признал, что превысил свои полномочия.

15 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы получить около $8 млрд для возведения стены без одобрения конгресса.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.