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Компания Трампа отложила строительство десятков отелей в США

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Фото: Global Look Press/Alexandros Michailidis
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Компания президента США Дональда Трампа отказалась от планов строительства десятков отелей в стране на некоторое время из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство по данному поводу. Об этом сообщила газета The New York Times.

Компания Trump Organization в начале президентского срока главы государства планировала построить две сети гостиниц под торговыми марками American Idea и Scion в десятках американских городов. Однако данные планы были отложены на неопределенное время до того момента, как Трамп покинет пост президента.

Сын американского лидера Эрик Трамп отметил, что против компании могут использовать что угодно, в том числе и сфабрикованные новости, а также бессмысленные письма демократов, которые заинтересованы в нападках на президента.

14 февраля стало известно, что Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.

Одновременно с этим он объявит о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой

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