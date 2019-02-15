Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.

Одновременно с этим он объявит о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, таким образом «президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну».

12 февраля Трамп заявил, что барьер на границе с Мексикой будет построен независимо от того, какие договоренности будут достигнуты республиканцами и демократами в конгрессе.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

27 января газета The Washington Post написала, что самый длительный в истории страны шатдаун обошелся Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.