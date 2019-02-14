Трамп потратил $500 тыс. на новый симулятор игры в гольф

Президент США Дональд Трамп заменил симулятор для игры в гольф в Белом доме, оставшийся от предыдущего американского лидера Барака Обамы. Покупка обошлась ему в $500 тыс.

Как пишет The Washington Post, новый симулятор представляет собой видеоэкран, занимающий целую комнату. Программа позволяет выбрать для игры гольф-поля по всему миру.

По словам источников газеты, Трамп заплатил за замену симулятора из своего кармана. Новый экран установили в Белом доме несколько недель назад, однако президент еще не пользовался им.

Трамп известен как большой ценитель игры в гольф. Так, 2 февраля он сыграл на своем поле во Флориде в компании двух профессиональных игроков — Тайгера Вудса и Джека Никлауса.