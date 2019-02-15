Сторонник демократов в США застрелил пса по кличке Трамп

Полиция американского штата Миннесота расследует убийство собаки по кличке Дональд Трамп.

Как передает телеканал Fox News, аляскинский маламут был застрелен 10 февраля. После этого стали распространяться слухи о политическом характере убийства. Хозяин собаки Рэндал Том (Randal Thom) является сторонником президента США, тогда как застреливший животное сосед поддерживает демократов.

Том написал в Facebook, что обнаружил «своего лучшего друга» на кукурузном поле около полуночи. У собаки было четыре пулевых ранения, и она была еще теплая. «Этот негодяй позволил Дональду страдать 14 часов. Пожалуйста, просто помолитесь, чтобы я остался рассудительным», — написал Том.

Фото: facebook.com/randall.thom.5

В ходе следствия было установлено, что убийство собаки не носило политической подоплеки. По словам правоохранителей, они решили прояснить обстоятельства инцидента в интересах общественной безопасности. «Уничтожившее собаку лицо на законных основаниях защищало домашний скот на своей территории», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что полиция ранее получила 14 жалоб на собаку, которая кусала людей, а также нарушала границы частной собственности и убивала коз, цыплят и индеек.

19 декабря сообщалось, что новый вид безногих земноводных назвали в честь президента США. Слепому червю дали имя «Деморфис дональдтрампи» (Dermophis donaldtrumpi).