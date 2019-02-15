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Сторонник демократов в США застрелил пса по кличке Трамп

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Фото: facebook.com/randall.thom.5
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Полиция американского штата Миннесота расследует убийство собаки по кличке Дональд Трамп.

Как передает телеканал Fox News, аляскинский маламут был застрелен 10 февраля. После этого стали распространяться слухи о политическом характере убийства. Хозяин собаки Рэндал Том (Randal Thom) является сторонником президента США, тогда как застреливший животное сосед поддерживает демократов.

Том написал в Facebook, что обнаружил «своего лучшего друга» на кукурузном поле около полуночи. У собаки было четыре пулевых ранения, и она была еще теплая. «Этот негодяй позволил Дональду страдать 14 часов. Пожалуйста, просто помолитесь, чтобы я остался рассудительным», — написал Том.

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Фото: facebook.com/randall.thom.5

В ходе следствия было установлено, что убийство собаки не носило политической подоплеки. По словам правоохранителей, они решили прояснить обстоятельства инцидента в интересах общественной безопасности. «Уничтожившее собаку лицо на законных основаниях защищало домашний скот на своей территории», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что полиция ранее получила 14 жалоб на собаку, которая кусала людей, а также нарушала границы частной собственности и убивала коз, цыплят и индеек.

19 декабря сообщалось, что новый вид безногих земноводных назвали в честь президента США. Слепому червю дали имя «Деморфис дональдтрампи» (Dermophis donaldtrumpi).

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