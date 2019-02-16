Демократы начали расследование после подписания Трампом декларации о ЧП

Юридический комитет палаты представителей конгресса США, который контролируется демократами, объявил о начале расследования после подписания президентом страны Дональдом Трампом декларации о ведении режима ЧП для получения средств на возведение стены на южной границе без одобрения законодателей. Об этом стало известно после опубликования письма на сайте комитета.

Для дачи показаний конгрессмены намерены вызвать юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей американского минюста. Также юридический комитет назвал декларацию безрассудным пренебрежением принципом разделения власти и обязанностями главы государства.

«Попытка президента Трампа лишить конгресс его обязанностей путем объявления чрезвычайного положения на южной границе является грубым злоупотреблением властью, которое подрывает ключевые принципы, изложенные в конституции. Конгресс, а не президент, имеет право на соответствующее финансирование. Вместо этих незаконных и непродуманных попыток обойти наши законы президент должен работать с конгрессом для достижения необходимых двухпартийных реформ, в которых нуждается наша иммиграционная система», — заявил председатель судебного комитета палаты представителей Джерролд Надлер.

15 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы получить около $8 млрд для возведения стены без одобрения конгресса.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.