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Демократы начали расследование после подписания Трампом декларации о ЧП

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Юридический комитет палаты представителей конгресса США, который контролируется демократами, объявил о начале расследования после подписания президентом страны Дональдом Трампом декларации о ведении режима ЧП для получения средств на возведение стены на южной границе без одобрения законодателей. Об этом стало известно после опубликования письма на сайте комитета.

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Для дачи показаний конгрессмены намерены вызвать юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей американского минюста. Также юридический комитет назвал декларацию безрассудным пренебрежением принципом разделения власти и обязанностями главы государства.

«Попытка президента Трампа лишить конгресс его обязанностей путем объявления чрезвычайного положения на южной границе является грубым злоупотреблением властью, которое подрывает ключевые принципы, изложенные в конституции. Конгресс, а не президент, имеет право на соответствующее финансирование. Вместо этих незаконных и непродуманных попыток обойти наши законы президент должен работать с конгрессом для достижения необходимых двухпартийных реформ, в которых нуждается наша иммиграционная система», — заявил председатель судебного комитета палаты представителей Джерролд Надлер.

15 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы получить около $8 млрд для возведения стены без одобрения конгресса.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

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