Палата представителей США утвердила госбюджет

Палата представителей конгресса США одобрила проект государственного бюджета до сентября 2019 года.

Как пишет ТАСС, в новой версии бюджета на строительство стены на границе с Мексикой выделено лишь $1,37 млрд, тогда как президент Дональд Трамп настаивал на $5,7 млрд. Несмотря на это, в Белом доме заявили, что Трамп подпишет документ во избежание новой приостановки работы правительства.

После утверждения бюджета американский лидер намерен объявить режим ЧП в пограничных районах, чтобы профинансировать строительство стены без одобрения конгресса.

12 февраля Трамп заявил, что барьер на границе с Мексикой будет построен независимо от того, какие договоренности будут достигнуты республиканцами и демократами в конгрессе.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

27 января газета The Washington Post написала, что самый длительный в истории страны шатдаун обошелся Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.