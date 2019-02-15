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Трамп ввел режим ЧП на южной границе США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы получить около $8 млрд для возведения стены без одобрения конгресса. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, глава государства заверил этот документ для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе. К своему посту она прикрепила фотографию, на которой запечатлен президент, подписывающий декларацию.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Тем не менее американский лидер подпишет этот документ, чтобы избежать нового шатдауна. Ожидается, что он это сделает 15 или 16 февраля. В противном случае в стране начнется новый шатдаун.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены. В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел.

Это повлияло на работу более 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Приостановка работы правительства стала самой длительной в истории страны и обошлась Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.

Шатдаун был временно приостановлен 26 января. Сейчас действует временное соглашение, которое поддерживает работу правительства и правительственных служб.

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