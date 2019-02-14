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Путин оценил выполнение Трампом предвыборных обещаний по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп активно работает над выполнением своих предвыборных обещаний в области вывода американского контингента из Сирии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Сочи 14 февраля.

По словам российского президента, выполнение предвыборных обещаний «весьма редко случается в политической жизни США на практике».

«Одним из этих обещаний был вывод войск американских из Сирии, но как было здесь только что отмечено, внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему (Трампу. — Ред.) удается достичь тех целей, которые он перед собой ставит», — цитирует Путина агентство «РИА Новости».

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При этом российский лидер отметил, что «на сегодняшний день <…> больших изменений на территории (Сирии. — Ред.) нет». Тем не менее Москва, Анкара и Тегеран надеются, что Вашингтон выведет свои войска из Сирии, после чего освобожденная территория перейдет под контроль правительственных войск.

«Единственно верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил», — добавил Путин.

Об отсутствии свидетельств вывода войск США из Сирии говорит и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, американцы поддерживают курдов на востоке Евфрата. При этом ранее Москва неоднократно призывала Вашингтон полностью уйти из Сирии.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из САР. После этого сроки постоянно передвигались. Как отметил глава Центрального командования США Джозеф Вотел 11 февраля, вывод войск может начаться в течение ближайших недель.

США и их союзники вторглись в Сирию в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью операции была названа борьба с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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