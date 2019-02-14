Шойгу констатировал отсутствие вывода войск США из Сирии

Россия пока не видит вывода американских войск из Сирии. В то же время российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединенными Штатами курдских соединений. Об этом в четверг, 14 февраля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, американцы осуществляют поддержку курдских сил на востоке Евфрата, сообщает телеканал «Звезда».

11 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на том, что Вашингтон должен полностью уйти из Сирии.

Ранее в этот же день руководитель Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод американских наземных войск из САР может начаться в течение ближайших недель.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки постоянно передвигались. При этом Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

Соединенные Штаты и их союзники вторглись в Сирию в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью операции была названа борьба с террористами запрещенной в России организации ИГ («Исламское государство»).