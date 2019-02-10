В Сирии боевики за сутки обстреляли населенные пункты в двух провинциях

В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Алеппо. Об этом 10 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-лейтенанта Сергея Соломатина.

По его словам, обстрелы длились целые сутки. Кроме того, он заявил, что жители провинции Ракка продолжают проводить акции протеста, требуя вывести войска коалиции под руководством США.

Конфликт в ближневосточной республике начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории страны от оставшихся разрозненных групп боевиков.