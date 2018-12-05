Заколдованное место: зачем нужен новый саммит по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать еще один саммит по ситуации в сирийском Идлибе. Примечательно, что в предыдущий раз посвященная этому вопросу встреча в верхах — а помимо турецкого лидера, в ней участвовали главы России, Германии и Франции — прошла лишь чуть более месяца назад. И теперь вновь назрела необходимость переговоров на высшем уровне. Какие вопросы могли накопиться всего за несколько недель в Идлибе и почему они требуют столь повышенного внимания — в материале «Известий».

И снова саммит

С предложением провести новый саммит по Идлибу Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту России Владимиру Путину. При этом он призвал проработать его возможный формат. То есть вполне может быть, что в случае проведения встречи изменится состав ее участников. Ранее обсуждением проблем в том районе занимались преимущественно Москва и Анкара. Затем к ним подключились Берлин и Париж. А потому нельзя исключать нового расширения: за рамками процесса остаются такие страны, как, например, Иран и США.

идлиб Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

— Ситуация в Идлибе нас тоже беспокоит, — рассказал, в свою очередь, Владимир Путин. — Мы видим, что там пока не всё удается нашим турецким партнерам, но они работают, это правда. Мы видим, что они работают по созданию демилитаризованной зоны, но надеемся, что и спецслужбы наши, и Министерство обороны эту задачу решат в самое ближайшее время.

Как бы то ни было, возможное проведение нового саммита станет продолжением довольно плотной работы, которая идет на протяжении последних нескольких месяцев. Впрочем, высокая концентрация усилий пока не принесла ожидаемых результатов, так что участникам однозначно будет что обсудить.

Милитаризация демилитаризации

Соглашение о формировании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15–20 км было достигнуто на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 17 сентября в Сочи. Этот процесс предполагалось завершить к 15 октября. Таким образом, сроки уже сорваны. Помимо этого, стороны договорились о выводе к 10 октября из этой зоны всех тяжелых вооружений. О выполнении этой части договоренности сообщило турецкое министерство обороны, но с российской стороны подтверждения пока не было.

Уже 27 октября в Стамбуле прошел саммит с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. По его итогам было принято совместное заявление, в котором, в частности, приветствовались сочинские договоренности между Москвой и Анкарой. Впрочем, с тех пор особого прогресса не наблюдается.

истанбул Президент России Владимир Путин (слева направо), канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон принимают участие в пресс-конференции после четырехстороннего саммита в Стамбуле по Сирии Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken

Как бы то ни было, Россия пока заняла выжидательную позицию и лишь время от времени фиксирует, что Турции не удалось добиться ни завершения формирования демилитаризованной зоны в Идлибе, ни размежевания оппозиции и террористов. Правда, многие арабские СМИ уже интерпретируют такого рода заявления как констатацию провала сочинских соглашений. Но подобные оценки явно преждевременны, поскольку от реализации запланированного никто пока не отказывался.

Между тем процесс создания демилитаризованной зоны сопровождается не только нежеланием боевиков оставлять занимаемые позиции, но и постоянными нарушениями режима прекращения огня с их стороны. Так, террористы периодически пытаются атаковать с использованием беспилотников авиабазу Хмеймим. Причем 25 октября замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что в ходе одного из массированных налетов ручное управление летательными аппаратами осуществлялось с американского самолета-разведчика Poseidon-8, который в то время находился над Средиземным морем.

Кроме того, нападения фиксируются и на земле. Одна из кровавых атак была совершена 16 ноября. Тогда, по некоторым сообщениям, террористам удалось убить в провинции Хама 22 сирийских военных. А уже 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими боевые отравляющие вещества. На этот раз количество пострадавших перевалило за сотню.

идлиб Развалины города Эль-Хаджар-эль-Асвад, Сирия Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

И хотя Россия по-прежнему ждет, когда Турция завершит выполнение своей части договоренностей по формированию в Идлибе демилитаризованной зоны, сама она на месте уже не сидит. Так, атаковавшие химоружием Алеппо боевики подверглись ударам с воздуха.

Кроме того, определенные сигналы Москва посылает и на политическом уровне. Так, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев 28 ноября выразил надежду, что умеренная оппозиция справится с террористами «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России) своими силами, но тут же добавил, мол, «мы готовы оказать всяческую помощь, в том числе с участием подразделений сирийских правительственных войск». Всего, по оценке дипломата, в Идлибе сосредоточено более 15 тыс. боевиков этой группировки.

А ранее, по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле, сам Владимир Путин отметил, что «в случае если радикальные элементы будут <...> совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы».

Дорожный конфликт

В то же время не стоит забывать, что сочинские договоренности между Россией и Турцией касались не только оформления демилитаризованной зоны, но и двух важных транспортных артерий. До конца этого года должно быть возобновлено сообщение по трассам Алеппо–Латакия и Алеппо–Хама. Причем с этой инициативой в свое время выступила именно Анкара.

Остается меньше месяца для реализации этой части договоренностей, а положительных перспектив не только не видно, но еще и возникают неожиданные препятствия. Сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на свои источники в оппозиции на днях сообщила, что боевики «Джебхат ан-Нусры» выдвинули ряд условий Турции в обмен на освобождение этих шоссе. Прежде всего турки должны прекратить убеждать и давить на руководство группировки, чтобы та объявила о самороспуске, а также натравливать на нее силы вооруженной оппозиции.

идлиб Боевик движения «Джебхат ан-Нусра» Фото: REUTERS/Hamid Khatib

Кроме того, Анкара должна обеспечить «Нусре» представительство в так называемом временном правительстве, о создании которого так называемая внешняя оппозиция объявила в 2013 году. Наконец, контроль за движением по двум шоссе должны осуществлять исключительно турецкие военные — без привлечения российских представителей, а сама «Нусра» согласна отвести свои части лишь на 7 км от этих двух дорог, а не на 10 км, как было ранее оговорено Москвой и Анкарой.

Насколько верны эти сведения, остается неизвестным. По крайней мере, едва ли подобная информация может получить официальное подтверждение. Но факт остается фактом: подвижек с возобновлением движения по двум шоссе пока не наблюдается.

Согласны лишь в целом

И, конечно, не способствуют урегулированию ситуации в Идлибе разные подходы к решению вопроса со стороны России и Турции. Формально Москва и Анкара согласны и создать демилитаризованную зону, и сохранить единство и территориальную целостность Сирии, и передать все занятые антиправительственными формированиями районы под контроль Дамаска. Вот только дьявол, как всегда, кроется в деталях.

— Исходим из того, что создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации в Идлибе, является временной мерой, — отметил 27 октября по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле Владимир Путин.

Очевидно, в России полагают, что завершить реализацию ранее достигнутых договоренностей, а затем и восстановить контроль Дамаска над всеми районами Сирии необходимо как можно скорее. А вот в Турции придерживаются иного мнения: передавать удерживаемые оппозицией районы имеет смысл только после завершения политического урегулирования конфликта в стране. Для верности там напоминают, что в Идлибе сосредоточено 3,5 млн гражданских, которые в случае обострения ситуации могут стать беженцами.

В этом контексте подключение к идлибскому вопросу Германии и Франции, которые ранее уже приняли на своей территории сотни тысяч вынужденных переселенцев, становится далеко не случайным. Тем более что их позиция намного ближе к турецкой, нежели к российской.

идлиб Вид на провинцию Идлиб Фото: Global Look Press/dpa/Anas ALkharboutli

Как бы то ни было, проблем вокруг Идлиба хватает: сочинские соглашения буксуют, сроки частично сорваны, а частично близки к срыву, единства в подходах к реализации договоренностей тоже, очевидно, нет. В такой ситуации в ходе нового саммита можно было бы если не снять противоречия, то хотя бы обсудить и согласовать новые пути выполнения имеющихся соглашений.

К тому же все прекрасно понимают: иной вариант для Турции — признать, что ей не удается оформить демилитаризованную зону. Естественно, Анкара себе такого позволить не может. Куда проще запустить новый раунд консультаций.