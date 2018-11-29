От Идлиба до ОЗХО: какие плоды принесла встреча в Астане

Конституционный комитет в САР появится в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам встречи в астанинском формате, проходившей под эгидой России, Ирана и Турции. Политик отметил, что переговоры по формированию комитета «вышли на позитив». В итоговом заявлении стороны осудили недавнюю химатаку в Алеппо, а также потребовали от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести «своевременное и профессиональное расследование» этого инцидента.

Рано снимать Идлиб с повестки



От имени российской дипломатии в 11-м раунде астанинских переговоров участвовали спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. По итогам встречи Александр Лаврентьев отметил, что власти в Дамаске в подконтрольных им районах смогли создать все необходимые условия для полноформатного возвращения беженцев.

— Отмечаем общую стабилизацию ситуации на территории, контролируемой сирийским правительством. Ситуация улучшается на местах, в том числе и на юге Сирии, — заявил дипломат.

Политик также сообщил, что из Ливана на территорию САР уже вернулось порядка 27 тыс. беженцев, а число репатриантов из Иордании превысило отметку в 25 тыс. человек.

Три страны также сверили часы относительно Идлибской зоны деэскалации и подтвердили свою приверженность режиму прекращения боевых действий, который был закреплен на последней встрече российского и турецкого лидеров в Сочи в сентябре этого года. Представители Москвы, Анкары и Тегерана отметили, что «ни при каких обстоятельствах создание упомянутой зоны деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики».

Ложку дегтя, впрочем, добавил постпред Сирии в ООН Башар Джафари. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, дипломат упрекнул Турцию в невыполнении сочинских договоренностей, а также в косвенной поддержке террористов, совершивших химатаку в Алеппо.

— Мы знаем, кто им поставил это оружие и разрешил использовать. Я говорил и буду говорить, кого мы имеем в виду, — это турки, конечно. В первую очередь турецкое правительство. Это они использовали через террористическую организацию химическое оружие в Алеппо, — заявил сирийский дипломат.

Завершая свою речь, он призвал Анкару вывести войска с территории страны. В противном случае, по словам постпреда, Дамаск расценит действия Турции как агрессию и будет вынужден предпринять «другие меры».

С этим в корне не согласились представители России. Александр Лаврентьев заявил, что не видит предпосылок для военного столкновения между Сирией и Турцией.

— Турция нас уверяет, что те подразделения, которые находятся на сирийской территории, находятся там лишь временно, и речь не идет о какой-то оккупации, дальнейших планах в отношении этих территорий, — заверил спецпредставитель президента.

В итоге в финальном документе Иран, Россия и Турция осудили применение химоружия на территории Сирии, потребовав от ОЗХО расследовать инцидент, произошедший 24 ноября.

Третий — решающий



Для спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры эта встреча в астанинском формате стала последней. В январе дипломат, которого западная пресса успела окрестить как Mr. troubleshooter (дословно «решала») уступит свое место норвежцу Гейру Педерсену. Он является послом Норвегии в Китае, в его послужном списке числится и организация тайных переговоров Ясира Арафата и Ицхака Рабина в Осло в 1993 году.

На астанинской встрече де Мистура заявил, что высоко оценивает работу, проделанную на переговорах в Астане, и выразил отдельную благодарность президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за «щедрое гостеприимство и эффективную поддержку». При этом он посетовал, что не заметил «ощутимого прогресса в преодолении десятимесячного тупика по составу конституционного комитета».

Представители России эту пессимистичную позицию ставленника ООН не разделили. Александр Лаврентьев заявил, что «работа продолжается, рассматриваются различные формулы внесения изменений в первоначальный список», который ранее представил Стаффан де Мистура.

— Я думаю, что в обозримой перспективе мы с вами будем свидетелями того, что этот список будет досогласован. Но для этого придется приложить достаточно много усилий, — сказал спецпредставитель президента.

Как пояснил «Известиям» эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, основной причиной, по которой нынешний раунд переговоров не порадовал де Мистуру, стало расхождение в представлениях о том, кто должен сформировать третью часть комиссии.

— Первую часть — 50 человек — формирует правительство Сирии, 50 человек от себя выставляет оппозиция, а оставшиеся 50 — это гражданское общество. И вот здесь идет борьба за то, кто будет представлять эту третью силу, поскольку она, очевидно, и будет играть решающую роль. Потому что очень сложно конкретно согласовать участие тех или иных людей в этой комиссии, — сообщил эксперт.

В самом конце своей речи спецпосланник пообещал сделать всё возможное для того, чтобы «конституционный комитет был сформирован до 31 декабря 2018 года» — даты, которую выбрали в качестве дедлайна лидеры России, Турции, Франции и Германии на октябрьской встрече в Стамбуле.

Пик войны пройден

По итогам переговоров Александр Лаврентьев выразил надежду, что следующая встреча «астанинской тройки» пройдет уже в конце января. Тогда же будет отмечаться двухлетняя годовщина существования формата, который, по мнению многих экспертов, является наиболее эффективной структурой по урегулированию сирийского кризиса. Это, в частности, отметил и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абрахманов, выступивший на пленарном заседании от имени принимающей стороны. Он отметил уникальность астанинского формата, подчеркнув, что совместные усилия тройки приблизили завершение сирийского конфликта. По его словам, «длительная гражданская война прошла свой пик, и контуры жизни становятся всё более заметными».

Работа астанинского формата привела к созыву в начале 2018 года конгресса сирийского национального диалога, который принял фундаментальное решение по началу формирования конституционной комиссии. Она должна стать основным стержнем в примирении правительства Башара Асада и умеренных оппозиционных групп. Результаты работы конгресса были поддержаны в том числе и ООН.