Четверка по подведению: в Стамбуле обсудят деэскалацию в Идлибе

Россия согласна принять участие в очередных четырехсторонних переговорах по сирийской проблематике с участием Германии, Франции и Турции. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Совете Федерации уточнили, что новая встреча с большой долей вероятности состоится в Турции. Ранее на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину провести второй раунд встречи по урегулированию сирийского кризиса.

Встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции может пройти уже в ближайшее время. Какая из сторон выступит ее организатором, значения не имеет, подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о месте проведения саммита. Основным моментом, на котором стоит сконцентрировать внимание, является сама возможность его проведения.

— Место неважно. Главное формат, — заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России.

Позитивную роль в процессе урегулирования кризиса в арабской республике может сыграть участие во встрече двух влиятельных европейских государств — Франции и Германии, считает сенатор Алексей Пушков. Кроме того, саммит станет прекрасной возможностью наладить контакты российского руководства и лидеров Евросоюза и по другим вопросам, отметил он.

— С участием Франции и Германии процесс политического урегулирования приобретет более устойчивый характер. Эти страны были активно вовлечены в процессы вокруг иранской ядерной сделки и сыграли одну из ключевых ролей в ее заключении, — напомнил в беседе с «Известиями» Алексей Пушков. — Думаю, встреча пройдет в ближайшее время, поскольку заинтересованность в этом диалоге выражают все стороны.

По словам сенатора, следующий саммит в четырехстороннем формате, скорее всего, снова пройдет в Стамбуле — инициатором этой идеи выступает турецкий лидер. Сейчас «идлибский вопрос» далек от разрешения из-за большого количества боевиков, остающихся на территории провинции. Проведение саммита и достижение согласия между участниками встречи, считает Алексей Пушков, позволит сдвинуть процесс с мертвой точки.

— Пока Идлиб не перешел под полный контроль сирийского правительства, мы не можем говорить о завершении даже военной фазы конфликта. Необходимо решение этой проблемы политическим путем, — уверен сенатор.

В Бундестаге также приветствуют предложение организовать второй раунд переговоров. Все попытки наладить мирный процесс до созыва первого четырехстороннего саммита были неудачными, напомнил в беседе с «Известиями» депутат немецкого парламента Маркус Фронмайер.

— Очень важно продолжить предметное обсуждение процесса деэскалации, политического процесса и вопроса возвращения беженцев. Германия тоже заинтересована в ускорении мирного процесса — тогда беженцы смогут вернуться из ФРГ на свою родину, — сказал парламентарий.

Встреча стран с различными подходами к проблеме сирийского урегулирования является прекрасной возможностью выработать устраивающий всех вариант ее разрешения, считает востоковед Вячеслав Матузов. По его мнению, только переговорный процесс может привести к деэскалации обстановки в регионе.

— Вторая встреча, невзирая на определенные недостатки в выполнении договоренностей первого саммита, полезна и необходима. Чтобы сгладить противоречия и найти компромиссный вариант, требуются определенные усилия. И если первый раунд переговоров не принес ощутимых положительных результатов, нужно проводить их дальше, потому что альтернативы политическому решению нет, — уверен эксперт. — Военное решение проблемы может вылиться в крупный региональный конфликт и даже выйти на глобальный уровень. Нет ни одной страны на Ближнем Востоке и в мире, которая была бы заинтересована в расширении сирийского конфликта.

Первый четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии прошел в Стамбуле 27 октября. Лидеры России, Турции, Германии и Франции призвали завершить процесс формирования конституционной комиссии к концу 2018 года. Во время встречи стороны обсудили процессы, происходящие в сирийской провинции Идлиб и выразили общее удовлетворение результатами российско-турецких договоренностей по созданию в этом районе демилитаризованной зоны. Также участники сошлись во мнении, что дальнейшую судьбу президента Башара Асада должен решать исключительно сирийский народ.