В Би-би-си открестились от слов продюсера об инсценировке химатаки в Сирии

Телерадиовещательная корпорация Би-би-си прокомментировала заявления продюсера компании Риама Далати о том, что видео из госпиталя в Думе с якобы пострадавшими в результате химатаки людьми было постановочным.

«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было», — сказал представитель корпорации агентству ТАСС 14 февраля.

Заявления Далати официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала кульминацией театра абсурда, ведь в качестве доказательств факта совершения атак корпорация приводила собственные материалы.

При этом Москва изначально указывала на постановочный характер видеокадров.

Таким образом, заявления Далати совпадают с заключением российских экспертов, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия в Думе распространила неправительственная организация «Белые каски» в апреле 2018 года.

В конце января МИД РФ предупредил о готовящейся инсценировке химатаки в Идлибе. Как отмечала Захарова, за провокацией стоит «псевдогуманитарная организация «Белые каски». В больницах город уже установлено съемочное оборудование, отметила она.