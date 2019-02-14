Прямой эфир

В Би-би-си открестились от слов продюсера об инсценировке химатаки в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телерадиовещательная корпорация Би-би-си прокомментировала заявления продюсера компании Риама Далати о том, что видео из госпиталя в Думе с якобы пострадавшими в результате химатаки людьми было постановочным.

«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было», — сказал представитель корпорации агентству ТАСС 14 февраля.

Расставить точки над Идлибом: саммит в Сочи решит судьбу анклава
В Сирии ждут, что по итогам встречи астанинской тройки последняя зона деэскалации вернется под контроль правительства

Заявления Далати официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала  кульминацией театра абсурда, ведь в качестве доказательств факта совершения атак корпорация приводила собственные материалы.

При этом Москва изначально указывала на постановочный характер видеокадров.

Таким образом, заявления Далати совпадают с заключением российских экспертов, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия в Думе распространила неправительственная организация «Белые каски» в апреле 2018 года.  

В конце января МИД РФ предупредил о готовящейся инсценировке химатаки в Идлибе. Как отмечала Захарова, за провокацией стоит «псевдогуманитарная организация «Белые каски». В больницах город уже установлено съемочное оборудование, отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ветераны операции в Сирии займут ключевые должности в армии России
Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по иранским целям в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017