МИД прокомментировал заявление об инсценировке «химатаки» в Сирии

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Москва хочет услышать официальную версию британской корпорации Би-би-си о том, что произошло в сирийской Думе в апреле прошлого года. Об этом заявила в ходе брифинга в четверг, 14 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера BBC, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей их «белых касок», — цитирует ее «РИА Новости».

Представить МИДа также напомнила, что в ходе освещения тех событий корпорация Би-би-си преподносила свои материалы в пользу действий коалиции на территории Сирии.

Ранее, 13 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати заявил, что видео о якобы совершенной сирийской армией химатаке в городе Дума было инсценировкой.

Информацию о «химатаке» в Думе распространила в апреле прошлого года неправительственная организация «Белые каски». В доказательство были приведены видеокадры, которые, как с самого начала указывала российская сторона, являются постановочными.

Под предлогом уничтожения мест производства химоружия ВВС США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли ракетные удары. Именно в этот день миссия ОЗХО планировала приехать для проведения собственного расследования.

В конце января в российском МИДе предупредили о новых попытках «Белых касок» инсценировать химатаки в сирийском Идлибе. По информации ведомства, организация заготовила в нескольких больницах необходимое оборудование для проведения съемок подобных провокационных акций.

«Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии во главе с Башаром Асадом. В российском МИДе неоднократно указывали на то, что «Белые каски» имеют тесные связи с экстремистами и способствуют продолжению конфликта в Сирии.