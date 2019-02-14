Прямой эфир

Ветераны операции в Сирии займут ключевые должности в армии России

0
Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 23 февраля готовится указ о назначении ряда высших офицеров российской армии на новые должности. Ключевые позиции в вооруженных силах займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Место на рынке: обгонит ли Франция Россию по продажам оружия
Группа Jane's прогнозирует выход Франции на второе место в рейтинге военных экспортеров

При подготовке документа учитывалось участие кандидатов в военных конфликтах от первой чеченской кампании до операции в Сирии, а во внимание принимались только конкретные боевые успехи. По данным источников, будут приняты нестандартные кадровые решения.

Самым сенсационным, возможно, станет назначение сухопутного генерал-лейтенанта Олега Макаревича начальником Главного штаба ВМФ. Макаревич — один из первых командиров знаменитой 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чечне.

По данным источников «Известий», Макаревича, участвовавшего в боевых действиях в Сирии, также рассматривают на должность замначальника Генштаба. В 2017 году Макаревич занял вновь созданную должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам.

Произойдут кадровые изменения и в управлении Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Генералы песчаной карьеры: в армии стартует масштабная ротация руководства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны серьезно повысит требования к поступлению в военные вузы
Минобороны разработало методичку по борьбе с коррупцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017