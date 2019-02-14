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Генералы песчаной карьеры: в армии стартует масштабная ротация руководства

На ключевые должности в вооруженных силах назначат ветеранов операции в Сирии и других военных кампаний
Фото: Global Look Press/Friedemann Kohler
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Генералы песчаной карьеры: в армии стартует масштабная ротация руководства
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2019-02-13 16:55:46
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К 23 февраля готовится указ о назначении ряда высших офицеров российской армии на новые должности. Ключевые позиции в вооруженных силах займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией в Минобороны. По их данным, будут приняты нестандартные кадровые решения: самым сенсационным, возможно, станет назначение сухопутного генерала начальником Главного штаба ВМФ. По данным собеседников, повышения в первую очередь ожидают военачальников, проявивших себя в горячих точках. При подготовке документа учитывалось участие кандидатов в военных конфликтах от первой чеченской кампании до операции в Сирии, а во внимание принимались только конкретные боевые успехи.

Пехота морская

Новое в кадровой политике Минобороны заключается в том, что все виды вооруженных сил и рода войск укрепляют выходцами из пехоты. Так, вторым человеком на флоте может стать генерал-лейтенант Олег Макаревич — один из первых командиров знаменитой 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чечне. По данным источников «Известий», Олега Макаревича, участвовавшего в боевых действиях в Сирии, рассматривают в качестве кандидата на одну из двух должностей: замначальника Генштаба или начальника Главного штаба ВМФ. Если он будет назначен на флот, это станет первым за несколько десятилетий замещением ключевой военно-морской должности пехотным генералом.

Генералы песчаной карьеры
Генерал-лейтенант Макаревич Олег Леонтьевич

Генерал-лейтенант Макаревич Олег Леонтьевич

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
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Стоит отметить, что Макаревичу флот не чужд: в 2017 году он занял вновь созданную должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам. Генерал командовал береговой составляющей, которая в последние годы была значительно усилена — сегодня в составе ВМФ есть несколько армейских корпусов. При этом в должностные обязанности начальника штаба ВМФ входит также управление авиацией, подводными лодками, боевыми кораблями и огромным вспомогательным флотом.

На освободившуюся должность замглавкома по сухопутным и береговым войскам будет назначен начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Астапов. Это назначение продолжает тенденцию на усиление главкоматов общевойсковыми генералами с боевым опытом Сирии. Виктор Астапов также участвовал в обеих чеченских кампаниях. За время службы генерал последовательно прошел все должности от командира взвода до комдива в ВДВ. Он был командующим 49-й общевойсковой армией и замкомандующего Южного военного округа. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

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Должность генерала Астапова займет замкомандующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон — он командовал мотострелковым полком во второй чеченской войне. Также он был командиром 201-й военной базы в Таджикистане и неоднократно занимал руководящие должности в группировке российских войск в Сирии.

Центр, прием

По информации источников «Известий», произойдут кадровые изменения и в управлении Центрального военного округа (ЦВО). Так, начальник штаба округа генерал-полковник Евгений Устинов будет назначен на должность начштаба ВДВ. Несмотря на возраст — Евгению Устинову уже 58 лет, — он считается одним из самых перспективных военачальников российской армии. Генерал участвовал в большинстве военных конфликтов времен Советского Союза, а также в «пятидневной войне» с Грузией. Устинов служил в составе миротворческого контингента в бывшей Югославии, а в 2016–2017 годах находился в командировках в Сирии, участвовал в разработке операции по второму освобождению Пальмиры. Награжден семью орденами.

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Фото: commons.wikimedia.org/Skinnedmelon
Евгений Алексеевич Устинов начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа

Место Евгения Устинова займет начальник штаба ЮВО генерал-лейтенант Михаил Теплинский — один из самых авторитетных российских военачальников. Во время штурма Грозного 1 января 1995 года он был направлен во главе разведроты на выручку 131-й Майкопской бригаде. Подразделение пробилось в центр города и захватило одну из многоэтажек. Несколько дней десантники отражали атаки в условиях полного окружения, уничтожив 44 боевика. За это время подразделение Михаила Теплинского не понесло ни одной потери — этот бой офицеры ВДВ сейчас изучают как пример успешных действий в окружении. За умелое командование в условиях уличных боев он получил звание Героя России. Также генерал-лейтенант награжден орденами Мужества и Кутузова, медалью «За отвагу». Отличился Михаил Теплинский и в Сирии: подчиненные называют его безупречной боевой машиной.

Генералы песчаной карьеры
Москва. 25 мая 1995 года. Старший лейтенант Михаил Юрьевич Теплинский в момент получения звания Героя РФ за мужество и героизм при выполнении специального задания из рук президента РФ Бориса Николаевича Ельцина

Москва. 25 мая 1995 года. Старший лейтенант Михаил Юрьевич Теплинский в момент получения звания Героя РФ за мужество и героизм при выполнении специального задания из рук президента РФ Бориса Николаевича Ельцина

Фото: ТАСС/Сенцов Александр

На должность начальника штаба ЮВО будет назначен еще один десантник — командующий 8-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Кузовлев. Он участвовал в первой и второй чеченских войнах, а в марте 2017 года был назначен командующим вновь сформированной 8-й гвардейской общевойсковой армией в Новочеркасске.

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Восточный опыт

По данным источников «Известий», в ближайшем будущем сменится и начальник штаба Восточного военного округа. Генерал-лейтенант Александр Чайко, который сейчас занимает эту должность, будет назначен первым замначальника Военной академии ГШ. Он прошел службу от командира разведывательного взвода до командующего единственной в России танковой армией. Александр Чайко был первым начальником штаба российской группировки в Сирии. В апреле 2017 года его назначили начальником штаба — первым замкомандующего войсками Восточного военного округа.

На освободившуюся должность придет заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Он неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии, а с 2016 года руководит сирийским Координационным центром по примирению враждующих сторон.

Генералы
Генерал-лейтенант Кураленко Сергей Васильевич

Генерал-лейтенант Кураленко Сергей Васильевич

Фото: ТАСС/Грязнов Андрей

— Сейчас Минобороны держит курс на то, чтобы как можно больше офицеров и генералов получили боевой опыт в Сирии, — отметил в беседе с «Известиями» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Боевые задачи в САР выполняли почти 100% летного состава оперативно-тактической авиации. Примерно такой же показатель — среди общевойсковых командиров начиная с уровня командира полка-бригады. После возвращения они приносят в войска боевой опыт, и это уже меняет облик вооруженных сил. Мы видим организационно-штатные преобразования, повышение качества боевой подготовки.

Успехи, достигнутые в оперативном искусстве, на поле боя, являются единственным объективным критерием при оценке и новой техники, и кадров вооруженных сил. Об этом неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и начальник Генштаба, напомнил эксперт.

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