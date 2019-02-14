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Путин указал на снижение насилия практически по всей Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что почти на всей территории Сирии отмечается снижение уровня насилия. Об этом он рассказал 14 февраля на встрече с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

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«Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия. И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат», — приводит «РИА Новости» слова главы российского государства.

Путин добавил, что необходимо обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе. По его словам, в провинции удается поддерживать режим прекращения боевых действий, тем не менее это не означает, что нужно мириться с присутствием там боевиков.

«Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага», — сказал президент.

Он также назвал важным, чтобы сирийский конституционный комитет начал работать в самое ближайшее время. Путин подчеркнул, что дипломаты трех государств в сотрудничестве с ООН и с сирийскими сторонами провели серьезную работу по формированию состава этого комитета.

Четвертый трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию проходит 14 февраля в Сочи. Лидеры трех стран обсуждают дальнейшие совместные действия в целях нормализации обстановки в САР. В прошлый раз президенты встретились 7 сентября в иранской столице Тегеран. 

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.

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