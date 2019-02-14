Путин указал на снижение насилия практически по всей Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что почти на всей территории Сирии отмечается снижение уровня насилия. Об этом он рассказал 14 февраля на встрече с лидерами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

«Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия. И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат», — приводит «РИА Новости» слова главы российского государства.

Путин добавил, что необходимо обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе. По его словам, в провинции удается поддерживать режим прекращения боевых действий, тем не менее это не означает, что нужно мириться с присутствием там боевиков.

«Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага», — сказал президент.

Он также назвал важным, чтобы сирийский конституционный комитет начал работать в самое ближайшее время. Путин подчеркнул, что дипломаты трех государств в сотрудничестве с ООН и с сирийскими сторонами провели серьезную работу по формированию состава этого комитета.

Четвертый трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию проходит 14 февраля в Сочи. Лидеры трех стран обсуждают дальнейшие совместные действия в целях нормализации обстановки в САР. В прошлый раз президенты встретились 7 сентября в иранской столице Тегеран.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.