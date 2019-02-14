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Путин заявил о важности скорейшего запуска в Сирии конституционного комитета

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Российский президент Владимир Путин считает важным, чтобы сирийский конституционный комитет начал работать в ближайшее время. Такое заявление он сделал в четверг, 14 февраля, в Сочи на встрече с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

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«Дипломаты наших стран в координации с сирийскими сторонами и ООН провели серьезную работу по формированию состава конституционного комитета. Важно, чтобы комитет начал функционировать в самое ближайшее время», — цитирует президента России «РИА Новости».

Четвертый трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию проходит 14 февраля в Сочи. Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что лидеры трех стран планируют рассмотреть в ходе переговоров дальнейшие совместные действия в целях нормализации обстановки в САР. В прошлый раз президенты встретились 7 сентября в иранской столице Тегеран. Главной темой переговоров стала ситуация в Идлибе.

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января прошлого года. Эта структура совместно со специальным посланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой займется подготовкой предложений для выработки конституции САР. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 представляют правительство и внутреннюю оппозицию, 50 — кандидатов от внешней оппозиции.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.

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