Прямой эфир

В Кремле обозначили позицию России по ситуации в сирийском Идлибе

0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб, в частности, борьба с находящимися там незаконными вооруженными формированиями, станет одной из центральных тем трехстороннего саммита в Сочи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Расставить точки над Идлибом: саммит в Сочи решит судьбу анклава
В Сирии ждут, что по итогам встречи астанинской тройки последняя зона деэскалации вернется под контроль правительства

В четверг, 14 февраля, лидеры стран — гарантов перемирия в арабской республике России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасана Роухани — обсудят политическое урегулирование кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР), в частности, формирование конституционного комитета, а также борьбу с терроризмом.

«Положение дел в Идлибе будет сегодня, несомненно, на повестке дня. Будет обсуждаться факт присутствия там террористических группировок. Решение и реализация договоренностей по Идлибу — одна из частей линии в целом на стабилизацию в Сирии» — рассказал Песков.

17 сентября прошлого года Путин и Эрдоган по итогам переговоров в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе — это единственный крупный регион в Сирии, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле ответили на сообщения об инсценировке химатаки в Сирии
В МИДе рассказали о подготовке боевиками операции по захвату зоны деэскалации в Идлибе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017