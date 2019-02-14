В Кремле обозначили позицию России по ситуации в сирийском Идлибе

Урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб, в частности, борьба с находящимися там незаконными вооруженными формированиями, станет одной из центральных тем трехстороннего саммита в Сочи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В четверг, 14 февраля, лидеры стран — гарантов перемирия в арабской республике России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасана Роухани — обсудят политическое урегулирование кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР), в частности, формирование конституционного комитета, а также борьбу с терроризмом.

«Положение дел в Идлибе будет сегодня, несомненно, на повестке дня. Будет обсуждаться факт присутствия там террористических группировок. Решение и реализация договоренностей по Идлибу — одна из частей линии в целом на стабилизацию в Сирии» — рассказал Песков.

17 сентября прошлого года Путин и Эрдоган по итогам переговоров в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе — это единственный крупный регион в Сирии, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований.