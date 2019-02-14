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В Кремле ответили на сообщения об инсценировке химатаки в Сирии

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Фото: TASS/ZUMA/Syria Civil Defence
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Сообщение продюсера Би-би-си о том, что видео о якобы совершенной сирийской армией химатаке в городе Дума было инсценировкой, совпадает с заключением российских экспертов. Об этом заявил в четверг, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«С самого начала аналогичная точка зрения высказывалась нашими экспертами. Очень многие съемки носили и носят провокационный, постановочный характер. И по сути имеют своей целью дестабилизировать ситуацию в Сирии», — сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала признание продюсера Би-би-си «кульминацией театра абсурда». Она также напомнила, что корпорация ранее преподносила свои материалы в пользу действий коалиции, возглавляемой США, на территории Сирии.

13 февраля продюсер британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Риам Далати сообщил, что видео из госпиталя в Думе, демонстрировавшее якобы пострадавших в результате химатаки людей, было постановочным.

Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия в Думе распространила в апреле прошлого года неправительственная организация «Белые каски». В доказательство были приведены видеокадры, которые, как с самого начала указывала российская сторона, являются постановочными.

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